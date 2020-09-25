50 оттенков ржавого

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25.09.2020 10:30|ПсковКомментариев: 3

В пригороде Пскова поселке Писковичи беды с водой. Если течет, то в разных вариациях рыжины, часто ее и вовсе отключают на сутки-двое. В этом случае жители поселка тянутся с ведрами на берег реки Великой, чтобы набрать воды для унитазов. Отложения ржавчины забивают трубы почти целиком, чтобы получить горячую воду, местные несколько минут пропускают еле тепленькую. От изношенных сетей в живых осталось меньше 15%. Коммунальное предприятие собиралось построить станцию водоподготовки, но потеряло возможность получить помощь из бюджета или попасть в федеральные программы.

Футболка превращается

Последнее отключение воды в поселке Писковичи под Псковом произошло в этот понедельник, 21 сентября. Живущий в Писковичах Андрей Герасимов подсчитал, что за последние два года только из-за сгоревшего насоса воду в поселке отключали семь раз. В августе насос вновь поменяли, коммунальщики клялись и божились, что новое оборудование выдержит скачки напряжения. И действительно, причиной последнего отключения стала авария на канализации. Новые жилые комплексы, резво выросшие в поселке за последние годы, присели на советскую систему водоотведения, на них никак не рассчитанную. Насосы, перекачивающие стоки на очистные, выходят из строя регулярно. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, «только взялся за яйца, как сразу молоко пропало».

В семь часов вечера жители узнали, что ремонтная бригада собирается по домам, в кранах в это время все еще было тихо. На место выехал первый замглавы администрации района Святослав Колинко и (так говорят местные) в крепких выражениях замотивировал аварийщиков на продолжение работы.

«В десять вечера из крана полился наш любимый «коньяк», - рассказывает жительница Писковичей Валерия Соловьева. - Вода почти постоянно ржавая. Бывает насыщенного цвета, если нет, то в набранной ванной будет все равно желтоватая. У меня была белоснежна футболка, после стирки стала домашней. С тех пор белые вещи стираю руками».

Железо наросло

Чтобы из крана с горячей водой потекла действительно горячая вода, жителям поселка приходится пропускать ее по несколько минут. И платить за это по счетчику. В 2018 году в доме Андрея Герасимова по программе капремонта перекладывали трубы отопления и горячей воды. Месяца на три горячая вода стала сразу доходить до потребителей достойной температуры, а потом все вернулось на круги своя.

«Через год после капремонта приезжал подрядчик, - рассказывает Андрей, - вскрыл в подвале трубы. Они внутри заросли, для протока воды осталось отверстие в палец толщиной. Управляющая компания обратилась в лабораторию, в воде нашли большое содержание железа, при нагревании оно образует осадок. Можно фильтры в доме чистить каждый день, и будет такая ситуация. Нужно оборудование для смягчения воды, убирать из нее таблицу Менделеева до подачи в трубы».

Все, кому положено, в курсе проблемы, включая Роспотребнадзор и районные власти. В октябре прошлого года из надзорного ведомства жители получили письмо с результатами проверки: «По результатам лабораторных исследований... установлены превышения гигиенических требований по санитарно-химическим показателям («железо», «мутность»). Но, учитывая, что МП «Коммунальные услуги» согласовали план мероприятий на 2018-2022 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями... Установка станции обезжелезивания, осветления воды на водонасосной станции в д. Писковичи запланирована на 2020 год, указанный источник финансирования - бюджеты Псковской области и Псковского района».

Это все на бумаге. А в реальной жизни происходит вот что. Планом по строительству станции коммунальное предприятие может отбиваться от тех, кто имеет право требовать привести воду и сети в пригодное состояние. Принят этот план был аккурат перед тем, как в конце 2018 года «Коммунальные услуги» оказались в предбанкротном состоянии. Нынешняя команда районной администрации как раз только начала работу, чиновники оказались такими же заложниками ситуации, как и жители поселка.

«Ответ от предприятия слышим один: эксплуатируем старое оборудование, мы вообще банкроты, что от нас хотите, - констатирует Сергей Михайлов, главный инженер ООО «Управляющая компания ЖКХ Псковского района», которая занимается обслуживанием домов в Писковичах. - Система водоснабжения требует серьезной модернизации для бесперебойного водоснабжения. Нужно пробурить новую скважину, почистить существующие. Но субсидировать банкрота невозможно».

Батенька, да вы банкрот

На предприятии было введено внешнее управление, с этого момента районные власти потеряли возможность оказывать своему МП финансовую помощь. Ни о каком строительстве станции речь идти уже не могла. В январе этого года внешний управляющий превратился в конкурсного, арбитражный суд признал МП банкротом с долгом в 91 млн рублей, начался подсчет имущества для выставления на торги. Ситуация с водоснабжением за это время лучше не стала, степень износа оборудования и сетей на середину прошлого года составляла 86,1%.

«Соответственно, с введения процедуры банкротства администрация района не является собственником предприятия, имущество его должно быть реализовано. Банкрот не может участвовать в инвестиционных программах, получать субсидии из бюджета, - поясняет Святослав Колинко. - Конкурсный управляющий до декабря должна сделать оценку имущества. Есть объяснение ФАС, что система водоснабжения должна быть в управлении государства. Каким образом она вернется, пока процедуру не знаю. Будем создавать новое предприятие. Пока что не можем просто так забрать имущество, это будет нарушение законодательства о банкротстве».

В этих осторожных словах слышны отголоски уголовных дел против глав нескольких муниципалитетов. Те как раз пытались спасти имущество коммунальных предприятий, находящихся в состоянии банкротства, с передачей его на баланс в новые МП для продолжения обслуживания населения. Кредиторам этот подход не нравится, в Уголовном кодексе он называется «Превышение должностных полномочий» - имущество банкрота можно выставить на торги и компенсировать хотя бы часть потерянного. За такие фокусы Михаил Пашков лишился кресла главы Новоржевского района, а в суде отделался штрафом. Сейчас тянется суд над действующим главой Пушкиногорского района Александром Барановым по той же статье. Вину он уже признал, каким бы ни был приговор, на политической карьере муниципального политика он, скорее всего, поставит крест.

Понятно, что рулевые Псковского района для себя такого сценария не хотят. Но и сделать ничего не могут. Снежный ком рос годами и превратился в огромную гору, с места ее сдвинуть очень трудно. В конце прошлого года была попытка подписать с кредиторами, основным из которых является «Газпром», мировое соглашение. Но она провалилась. Теперь конкурсный управляющий считает имущество. Пока оно не выставлено на торги, ситуацию пытаются исправить уже областные власти.

«Предприятие нужно вытаскивать, - выразил свою позицию Сергей Грахов, председатель областного комитета по ЖКХ. - С кредиторами ситуацию обсуждали, поменяли условия мирового соглашения. Вопрос был, в том числе, предметом обсуждения в августе на встрече губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и Сергея Вадимовича Густова, руководителя ООО «Газпром межрегионгаз». Он поддержал идею заключить мировое соглашение, чтобы предприятие нормально осуществляло свою деятельность».

Если дело о банкротстве будет закрыто, предприятие сможет получить поддержку из районного и областного бюджетов, а также подавать заявки на участие в федеральных программах. Например, в поселке Родина, на противоположном от Пискович берегу реки Великой, ситуация с качеством воды не лучше. Превышены жесткость, железо, общая минерализация. Однако поселок попал в федеральный проект «Чистая вода», там построят станцию очистки воды.

«Чистая вода» является частью нацпроекта «Экология», он предусматривает, что в 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения будут обеспечены 91% россиян. Писковичам туда же - прямой путь, но сначала разобраться с банкротством.

Итого в Писковичах проблем с водой, загибаем пальцы: регулярные поломки водозаборного насоса (после августовской замены он, конечно, ломаться перестанет), аварии на сточной канализации, изношенные сети, забитые отложениями ржавчины трубы и, как вишенка на торте, муниципальное коммунальное предприятие в состоянии банкротства. Этакий чемодан без ручки. Нынешней районной администрации остается только смотреть, как он или окончательно пойдет ко дну, или будет спасен старшими товарищами. А жителям Писковичей - надеяться, что «Чистая вода» однажды окажется и в их трубах.

Юлия Магера

Теги: #писковичи #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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