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ЖКХ

Вопрос подачи горячей воды в дома на Леона Поземского и Карла Маркса обсудили в гордуме

25.09.2020 12:24|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 24 сентября, в зале заседаний Псковской городской Думы состоялась встреча главы города Елены Полонской с жителями домов по улицам Леона Поземского, 126 и Карла Маркса, 24 по вопросам подачи горячей воды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в мероприятии приняли участие директор ООО «Расчетный центр» Ольга Зарипова, замначальника службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Николай Винничек, директор МБУ «Жилище» Виктор Лукин, директор ООО «Микрорайон №5» Алексей Суворов, жильцы указанных домов.

Проблема подачи горячей воды в доме по улице Лона Поземского, 126 не нова. Ранее жители уже обращались с этим вопросом к руководству города. Он был временно решен, но это не дало ожидаемого результата. Получить горячее водоснабжение можно только при капитальном ремонте дома. Также одна из жительниц попросила произвести перерасчет квитанций за горячее водоснабжение в период его отсутствия.

Глава города поручила директору МБУ «Жилище» Виктору Лукину взять на контроль вопрос по горячему водоснабжению на Леона Поземского, 126 и проработать эту проблему. Кроме того, сегодня в ходе собрания был озвучен вопрос по горячему водоснабжению по улице Карла Маркса, 24. Так, в этом доме горячая вода подается только в отопительный сезон.

Замначальника службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Николай Винничек сообщил, что в таком случае проблему можно решить только индивидуальной установкой газовой колонки, электрического бойлера или посредством капремонта.

Напомним, власти муниципалитета уже направили в адрес областных властей и регионального Фонда капремонта просьбу перенести сроки и включить в перечень работ ремонт системы горячего водоснабжения по улице Леона Поземского, 126. Участвующий в совещании представитель Фонда сообщил, что такое решение уже принято и капремонт произведут в 2021 году.

Теги: #ЖКХ #капремонт #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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