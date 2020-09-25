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ЖКХ

«Рентгеновского зрения» не хватает сотрудникам Псковских теплосетей

25.09.2020 12:31|ПсковКомментариев: 0

МП «Псковские тепловые сети» развеяло несколько мифов о своей работе. Как сообщается на сайте муниципального предприятия, работники предприятия сейчас заняты ремонтом на улице Коммунальной у дома №9.

«Если наши коллеги работают, то работают с размахом. Так и происходит на улице Коммунальной, у дома №9, но сегодня мы поговорим не только об этом. Мы постоянно рассказываем и показываем нашу работу, повторяем как у нас ее много, но вы и сами все прекрасно видите и понимаете. Состояние сетей оставляет желать лучшего. Мы только и делаем, что меняем трубы то там, то тут, но вы должны понимать, и вы понимаете, что делаем мы все это не из-за того, что в детстве не наигрались в песочнице и нам только дай волю что-то раскопать, а только по той причине, что мы переживаем за скорое начало самого ответственного и важного этапа – начало отопительного сезона», - сообщили в «Псковских тепловых сетях».

«С вероятностью в 100% вы сейчас скажете, а что вы делали все лето, почему не сделали этого раньше? А вы пролистайте новости нашего предприятия и узнаете, чем мы были заняты. Наши коллеге не сидят, качаясь на стуле в кабинете или на лавочке, с кружечкой какао или чего покрепче, они целыми днями находятся на сетях (их всего ничего - 248 километров), в котельных, тепловых узлах, камерах, да где они только не были за это время. Поменять все и сразу - крайне проблематично, ведь дело упирается и в финансовую сторону, и во временную. Для того, чтобы только начать работы, необходимо пройти 7 кругов ада, со всеми согласованиями (газовики, связисты, электрики и другие), разрешениями и прочим, заказать материал, которого неизвестно сколько потребуется, ведь трубы находятся в земле, а рентгеновского зрения у наших коллег нет, но это было бы очень полезной опцией, да и просто заказать технику, как без крана поднять бетонные плиты или вытащить из траншеи трубы? Только когда ежедневно все это видишь и сталкиваешься, именно в этот момент и приходит осознание, как все это сложно, и как тяжело приходится нашим коллегам, но вы не подумайте, мы не жалуемся, мы просто хотим, чтобы вы понимали, как все это работает, а мы вам в этом поможем», - говорится в пресс-релизе.

«Теперь вы знаете немного больше о работе на нашем предприятии. Надеемся, что вы понимаете, почему мы рассказываем вам об этой работе. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы!» - добавили в организации.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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