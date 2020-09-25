ЖКХ

В Пскове достойно подготовились к отопительному периоду - Антон Ляугминас

В Пскове в 2020 году достойно подготовились к отопительному периоду. Об этом в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заявил заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас.

14 сентября, в первую очередь, были подключены все социальные учреждения - больницы, детские сады и школы. Все эти здания оборудованы приборами учета тепловой энергии. «Любой из руководителей может открыть задвижку и подать тепло. Все ребятишки находятся в тепле», - сказал Антон Ляугминас.

По распоряжению главы администрации Пскова Александра Братчикова с 28 сентября начинается подача теплоносителя в многоквартирные дома. По нескольким домам сейчас силами Фонда капитального ремонта ведется ремонт систем горячего водо- и теплоснабжения. По заверению подрядчиков и руководителей, все эти работы должны быть закончены к концу октября.