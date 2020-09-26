ЖКХ

Псковичей просят не выбрасывать в мусоропровод окурки, батарейки и стекло

Региональный оператор по обращению с ТКО просит жителей Пскова не выбрасывать в мусоропровод тлеющие окурки и спички.

«В Пскове во многих многоквартирных домах есть мусоропровод — привычное удобство, избавляющее жильцов от необходимости нести мусор до стоящего внизу контейнера. Поддержанием исправности и чистоты этого устройства занимаются управляющие организации, вывоз отходов из мусорокамер осуществляется силами "Мехуборки". Однако четкое функционирование системы мусороотведения зависит, прежде всего, от самих жильцов», - отметили в компании.

Чтобы система мусороудаления многоквартирного дома не стала источником пожарной опасности, антисанитарии и неприятного запаха, жителям необходимо соблюдать следующие правил пользования мусоропроводом:

- Разрешается выбрасывать только сухой мусор мягкой консистенции и небольших габаритов. В систему мусороудаления не должны попадать жидкие и полужидкие отходы.

- Выбрасываемый мусор должен быть упакован в полиэтиленовые пакеты и свободно помещаться в загрузочный клапан. Не допускается выбрасывание мелкого и пылевидного мусора без пакетов.

- Не допускается выбрасывать опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры, всевозможные химикаты, ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и тому подобное. Эти отходы необходимо сдавать на утилизацию в пункты приема.

- Запрещается выбрасывать стекло, керамику и другие бьющиеся предметы, тяжелые предметы (кирпичи, металл, строительный мусор), объемную тару, доски и части мебели, бумагу и картон.

- Каждый раз после использования системы мусороудаления следует плотно закрывать загрузочный клапан.