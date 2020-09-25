ЖКХ

Псковичей просят не складировать строительный мусор в бункеры для КГО

Не складировать строительный и растительный мусор в бункеры для крупногабаритных отходов просят жителей Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО - компании «Экопром», зачастую в 8-кубовых контейнерах для сбора КГО, установленных в отдельных дворах города, и рядом с ними оказываются отходы других видов.

«Нарушение правил обращения с отходами может приводить к перенакоплению в бункерах, а также нанести вред спецтехнике. В связи с этим напоминаем о необходимости соблюдения правил обращения с ТКО и правил благоустройства. Крупногабаритные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах, нужно размещать в специальном бункере или на предназначенной для этого площадке. При их отсутствии КГО следует складировать рядом с обычной контейнерной площадкой. КГО вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, проводимого специалистами регоператора, и заявок, поступающих от управляющих компаний», - отметили в компании.

Строительный и растительный мусор выбрасывать в места накопления ТКО и КГО недопустимо. Их вывозом должны заниматься специализированные организации в рамках отдельных договоров, подчеркнули в «Экопроме».