ЖКХ

Директор МБУ «Жилище» заявил о готовности «бегать по жалобам» в начале отопительного периода

Все подготовительные работы закончены, необходимые акты на руках, заверил директор МБУ «Жилище» Виктор Лукин, говоря о готовности к отопительному периоду. Об этом он сообщил корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сейчас идет заполнение теплоносителем, то есть водой, систем отопления. В принципе, 28-го теплосети начнут открывать задвижки и подавать теплоноситель, и он пойдет в дома. Дома у нас, преимущественно, старые, с вертикальной системой разводки отопления, наиболее подверженные завоздушиванию. Причем как при пуске, так и в процессе», - рассказал Виктор Лукин.

По его словам, надо ждать пока «разгонится система». «Как правило, это происходит в холодный период, когда теплосеть начинает увеличивать давление и температуру носителя. До этого времени, наверное, будем недели недели три бегать по жалобам, развоздушивать, повторно развоздушивать те же дома через несколько дней. Морально мы к этому готовы», - сказал директор МБУ «Жилище».