ЖКХ

В Пскове отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков» совместно со службами экстренного реагирования Пскова провела учебно-тренировочное занятие с выездом на место условного происшествия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в ходе занятия были отработаны действия аварийной бригады при поступлении заявки о сильном запахе газа рядом с жилым многоквартирным домом. Газовики провели обследование трассы подземного газопровода, вентиляцию газовых колодцев и подвала жилого дома, выявили место условного повреждения и локализовали предполагаемую аварию. Работы производились с применением специального подъемного механизма и средств индивидуальной защиты в условиях загазованности.

При участии представителей городских служб на месте ЧП были проведены работы по условному отключению аварийного объекта от всех коммуникаций, эвакуации жильцов многоквартирного дома. Также были отработаны действия аварийно-спасательной службы при хлопке газовоздушной смеси в подъезде жилого дома. Условно пострадавшему в результате хлопка газа была оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован с места ЧП.

«Совместные учебно-тренировочные занятия, которые мы проводим ежегодно, позволяют максимально скоординировать действия служб экстренного реагирования, выявить и устранить возможные замечания, а также довести до автоматизма навыки, необходимые в случае реального ЧП», - отметила главный инженер Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова.