ЖКХ

Директора гдовской УК привлекли к административной ответственности

По требованию заместителя прокурора Гдовского района генеральный директор управляющей компании ООО «Наш Дом» привлечен к административной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в нарушение требований приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации в установленный срок управляющая компания не разместила информацию о начислениях денежных средств собственникам и пользователям помещений в ряде многоквартирных домов.

Постановлением мирового судьи генеральный директор УК ООО «Наш Дом» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ, и вынесено предупреждение.