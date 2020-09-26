ЖКХ

Незаконную свалку убрали в Плюссе по требованию прокуратуры

Несанкционированную свалку в Плюссе ликвидировали по требованию прокурора. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Свалка твердых коммунальных отходов находилась вблизи домов №№17-19 по улице Комсомольской. «При этом несанкционированная свалка образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения "Плюсса"», - отметили в ведомстве.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы администрации городского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.