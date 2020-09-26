ЖКХ

Андрей Папчук заявил о необходимости госпрограмм по регулированию упаковки товаров

Должны быть государственные программы по регулированию упаковки товара, заявил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 29 сентября.

«Упаковка должна быть перерабатываемая, - отметил он. - Большинство упаковок материалов трудноперерабатываемые». При этом Андрей Папчук пояснил, что смешанный мусор на автоматизированных линиях «сортируется не очень хорошо».

По словам гостя студии, Счетная палата России признала, что реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами безуспешна. «Ничего, по сути, не происходит», - считает он.