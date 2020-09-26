ЖКХ

Псковские садоводы активно обращаются за перерасчетом платы за вывоз мусора

Псковские садоводы активно обращаются в адрес регионального оператора за перерасчетом платы за вывоз ТКО на период отсутствия по месту постоянного проживания. Еженедельно в Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове поступает порядка 20 заявлений на внесение корректировок в квитанции от граждан, которые летом проживали в садоводческих товариществах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Для получения перерасчета нужно взять у председателя СНТ справку, подтверждающую проживание в садоводстве в летний период. Заявление на пересчет и справку из СНТ следует предоставить регоператору любым удобным способом в течение 30 дней.

Документы принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Также их можно направлять Почтой России по адресам и приносить лично в центры обслуживания клиентов по адресам:

- ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

- ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Заявления и справки также можно оставлять в почтовом ящике на дверях псковского центра обслуживания.

Напомним, договоры с регоператором на вывоз твердых коммунальных отходов имеют более 50 СНТ, расположенных на территории Псковской области. Вывоз отходов производится регулярно по установленным графикам или по заявкам, поступающим от председателей СНТ, — в зависимости от условий, указанных в договоре.