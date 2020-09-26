ЖКХ

1 октября во всех квартирах Пскова будет тепло

В МП «Псковские тепловые сети» рассказали, когда тепло будет подано в квартиры горожан. Как сообщается на сайте муниципального предприятия, запуск теплоносителя – это сложный технологический процесс, нельзя одномоментно подключить все объекты – это приведет к сбоям в системе и, как следствие, к утечкам на сетях, которых и так хватает.

В строгом соответствии с постановлением администрации города Пскова, на первом этапе, 28 сентября, было подготовлено и переведено на зимний режим работы газовое оборудование, с 29 сентября МП «Псковские тепловые сети» преступило к подаче теплоносителя.

По состоянию на 29 сентября, теплоноситель подан в отдаленные районы (котельные: Лесхоз, Дорпрогресс, Псковкирпич) и социальные объекты, расположенные в жилых домах, для поступательного набора мощностей, необходимых для подключения самых крупных районов.

30 сентября теплоноситель поступил в следующие районы: Овсище, ДЭУ, улица Кислякова, часть ближнего Завеличья (теплоноситель, поступающий от котельной на улице Чехова), район Лепешей (теплоноситель, поступающий от котельной «Элтерм»), часть домов старого Запсковья, микрорайон Любятово.

1 октября котельные предприятия выходят на полную загрузку, и во второй половине дня все жители города получат тепло. «Возможно, потребуется еще пара дней на выравнивание давления в городских сетях и развоздушивание стояков в домах», - отметили в теплосетях.

«Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" приносит извинения за доставленные неудобства, мы прикладываем все возможные усилия для скорейшей и комфортной подачи тепла. Берегите себя и близких, а мы сбережем тепло в ваших домах», - добавили в пресс-службе предприятия.