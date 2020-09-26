ЖКХ

Возле храма Николая Чудотворца в Любятово устранена утечка газа

В среду, 30 сентября, в микрорайоне Любятово, возле храма Николая Чудотворца, была устранена проблема утечки газа путем замены запорной арматуры. В течение суток в жилые дома будет возобновлена подача газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, летом глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом городской Думы Эдуардом Беловым встретились с жителями этого микрорайона. Эдуард Белов озвучил проблему Любятово, связанную с запахом газа около церкви. Он сообщил, что запах газа жители чувствуют в течение трех лет. Благодаря оперативному вмешательству газовых служб проблема решалась, но с периодичностью появлялась вновь.

Место утечки газа было зафиксировано на резьбовых соединениях старой арматуры, поэтому специалисты приняли решение заменить запорную арматуру на участке газопровода около храма.

На следующий год запланирована и включена в график работ покраска наружных сетей газопровода на данном участке.