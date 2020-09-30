ЖКХ

Приложение «Мой дом» стало доступно псковичам в пилотном режиме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал работу приложения «Мой дом», которое доступно для жителей Пскова в пилотном режиме. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

В следующем году приложение будет доступно для всех муниципалитетов области, начиная с Великих Лук.

Приложение сделано по аналогии с московскими сервисами («Моя Москва», «Активный гражданин»). Оно позволяет в режиме онлайн выходить на связь с управляющими компаниями и администрацией города.

В приложении можно отследить последние новости, касающиеся управляющей компании (отключение воды, тепла, плановые проверки оборудования), участвовать в голосовании и социальных опросах, которые сможет проводить администрация для улучшения работы ЖКХ, транспорта.

Также в приложении можно оставить заявку или жалобу, если, например, на доме появилось граффити, пропагандирующее наркотики. Все управляющие компании уже подключены к этому приложению. Администрация города следит, как оперативно выполняются работы.

Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.