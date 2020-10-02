ЖКХ

«Экопром»: Припаркованные возле контейнеров автомобили мешают вывозу мусора

График вывоза отходов из деревни Родина Псковского района мог сорваться из-за припаркованных возле контейнеров автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Экопром».

В адрес регионального оператора регулярно поступает информация от водителей мусоровозов о затруднениях при вывозе отходов по тому или иному адресу. Причина одна - к контейнерной площадке нельзя подъехать из-за припаркованных вблизи автомобилей, пояснили в компании.

«Сотрудникам мусоровывозящих компаний приходится либо ждать владельца машины, либо по несколько раз в день возвращаться на один и тот же адрес, - рассказали в компании «Экопром». - Все это может привести к срыву графика вывоза ТКО».

Отмечается, что такая проблема актуальна для многих населенных пунктов Псковской области. Так, утром 2 октября сотрудникам «Мехуборки» пришлось долгое время простоять возле контейнерной площадки в Псковском районе в деревне Родина на улице Школьная, 1/Набережная, 8. Вывоз ТКО удалось осуществить только после того, как пришел владелец машины и убрал ее от контейнерной площадки, добавили в компании.

Компания «Экопром» просит жителей Псковской области не перекрывать доступ к контейнерным площадкам и не препятствовать оказанию коммунальной услуги.