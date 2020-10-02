ЖКХ

Более 300 уличных светильников закупает администрация Великих Лук

311 светодиодных светильников для уличного освещения закупает администрация Великих Лук. Соответствующая аукционная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Из них 250 светильников будут иметь мощность 100 Вт, световой поток - не менее 11 000 Лм. Мощность 61 светильника - 80 Вт, световой поток - не менее 8 800 Лм. Тип кривой силы света (графическое изображение распределения света в пространстве) у всех светильников - широкая боковая.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 401 тысяча 287 рублей. Источник финансирования - городской бюджет.