ЖКХ

Псковичка требует отчет о прочистке дымоходов в ее доме за 7 лет

Псковичка требует от управляющей компании отчеты о прочистке дымохода за 7 лет. Свое обращение она опубликовала на сайте губернатора области 6 октября.

Женщина проживает в доме №44 по улице Леона Поземского в Пскове. На 25 сентября УК «Микрорайон 11+» анонсировала проверку дымоходов в ее доме. Однако в назначенный день сотрудники организации не явились. 28 сентября женщина сообщила об этом диспетчеру УК «Микрорайон11+». Тот обещал, что с ней свяжутся дополнительно, однако никто не перезвонил, дымоход обследован не был.

В феврале 2015 года женщина самостоятельно за собственный счет проводила осмотр и чистку дымохода, обратившись в частную компанию. С момента приобретения квартиры в 2013 году дымоходы не обследовались, постоянно была слабая тяга, пожаловалась горожанка. «Специалисты УК "Микрорайон11+" не решали эту проблему, тогда как обследование и чистка дымоходов при необходимости должна производиться ежегодно», - заметила она.

Пять лет назад выяснилось, что дымоход был завален строительным мусором. Предположительно, он мог остаться после ремонта кровли дома, который производился несколько лет назад. Строительный мусор тогда был ликвидирован и тяга восстановлена.

«С тех пор УК "Микрорайон 11+" так и не занималось вопросом обследования дымохода. Очевидно, все дымоходы в доме уже давно нуждаются в тщательной проверке и прочистке, так как после проведения ремонта кровли ими никто не занимался и от строительного мусора не очищал. Учитывая, что в доме установлены газовые колонки, данная ситуация не должна оставаться без внимания, так как представляет угрозу жизни и здоровью жильцов, тщательная проверка дымоходов должна производиться регулярно», - говорится в обращении.

Автор просит обязать управляющую компанию провести проверку дымохода в ее квартире и предоставить отчетные документы о том, каким образом ежегодно производился осмотр дымоходов в доме №44 по улице Леона Поземского. Женщина требует предоставить подтверждающие документы и акты за период с 2013 по 2020 год о состоянии дымоходов дома, с указанием ответственных лиц.

«Очень надеюсь в этот раз получить реальную помощь от уважаемых сотрудников администрации, а не профессиональную отписку», - заключила псковичка.