ЖКХ

В Острове завершился капремонт крыши дома на улице Меркурьева

В Острове в многоквартирном доме на улице Меркурьева, 24 завершен капитальный ремонт крыши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ООО «Стройград» разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки, выполнили устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю.

Приемочная комиссия тщательно обследовала новую кровельную поверхность и высоко оценила качество выполненных работ.

Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 81%.

В Фонде отметили, что органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.