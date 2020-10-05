ЖКХ

В Пскове жилой дом «тонет в нечистотах»

В Пскове жилой дом «тонет в нечистотах». Об этом говорится в обращении, опубликованном 7 октября на сайте губернатор Михаила Ведерникова.

«Наш дом, расположенный по улице Первомайской, 31, тонет в нечистотах. Неоднократные обращения в УК "Жилище" никаких результатов не приносят. Подвал в доме затоплен отходами жизнедеятельности, фекалии в прямом смысле плавают по всему подвалу», - написал автор обращения.

«Начался отопительный сезон, в подвале стало тепло, пошли испарения, в доме нечем дышать. Окна не открыть - вонь, комары, в подвале - блохи», - рассказал автор обращения.

Главу региона просят помочь в решении вопроса.