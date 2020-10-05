ЖКХ

Две несанкционированные свалки появились в двух деревнях Псковского района

Две несанкционированные свалки выявили в двух деревнях Псковского района 7 и 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей Новостей сообщили в компании «Экопром».

В деревне Покрутище привезли к контейнерной площадке для ТКО мешки со строительным мусором, железнодорожные деревянные шпалы, резиновые покрышки. Их выбросили за контейнер. «Сам бак был чистым, твердые коммунальные отходы из него регулярно вывозятся в соответствии с графиком», - пояснили в компании.

В Подосье ситуация оказалась аналогичной: сгрузили к контейнеру шпалы. Такой мусор, отметили в «Экопроме», не относится к ТКО, его нельзя выбрасывать на контейнерные площадки. «Вывоз строительных отходов должен обеспечить их собственник, а если выбросить их в место накопления ТКО, то они там пролежат довольно долго. И площадка, бывшая до этого чистой, превратится в очередную несанкционированную свалку», - добавили в компании.