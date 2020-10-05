ЖКХ

Субсидии на аренду жилья для малоимущих планируют ввести в России

Общественная палата России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, который предполагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.

Документ, направленный на имя заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, также вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Так, тем, кто платит за съем дома или квартиры больше этого показателя, и будет положена субсидия, пишет газета «Известия».

По словам председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой, на программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней.

Она также добавила, что законопроект вводит единое понятие «социальный жилищный фонд», не подлежащее приватизации: квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, которые состоят на жилищном учете по средней цене, установленной субъектом.