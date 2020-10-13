ЖКХ

Первые счета за теплоснабжение придут псковичам в ноябре

Псковичи, проживающие в многоквартирных домах с приборами учета тепловой энергии, получат первые счета за теплоснабжение в ноябре. Об этом сообщила начальник службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 октября.

Общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены в 731 многоквартирном доме. «Остальные дома не оснащены приборами учета - для них утверждены нормативы отопления. Норматив утвержден на 7 месяцев. Но администрацией области принято решение о равномерном распределении платы за данную тепловую энергию на 12 месяцев. Поэтому действует поправочный коэффициент - норматив на отопление умножается на 7 месяцев, делится на 12, и граждане в квитанции получают сумму равными частями в течение всего года», - рассказала Екатерина Максимова.

«В Пскове норматив - 0,228 Гкал на метр квадратный на отопительный период. В квитанции граждане видят Гкал, умноженный на 7 месяцев и деленный на 12. То есть 0,133 Гкал, умноженные на тариф, который утверждается комитетом по тарифам», - пояснила гость студии.

Екатерина Максимова подчеркнула, что основная задача Псковских теплосетей, в соответствии со слоганом предприятия «Тепло нашего города», - обеспечить тепловой энергией и горячей водой жителей Пскова. Горячее водоснабжение в областном центре имеют 940 домов.