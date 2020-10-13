ЖКХ

Первый в регионе паспорт готовности к отопительному сезону получили Великие Луки

Первый паспорт готовности к отопительному сезону получили Великие Луки. Об этом сообщает «Официальный канал Псковской области».

Это значит, что во всем муниципальном образовании на 100% готов к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения.

Для этого была проведена опрессовка систем: работники ЖКХ подавали давление в 12 атмосфер в сети и в течение суток смотрели, где пойдут порывы. Затем слабые места были отремонтированы, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время отопительного сезона.

Вторым отчитался о готовности к отопительному сезону Палкинский район. Муниципальное образование полностью готово к зиме и получило соответствующий паспорт.

В остальных муниципалитетах паспорта готовности должны быть получены до 15 ноября.