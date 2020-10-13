ЖКХ

К середине 2021 года в Писковичах появятся современные канализационные станции

К середине 2021 года в Писковичах могут появиться две современные канализационные насосные станции. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он напомнил, что не так давно в Писковичах остро встала проблема с канализацией и водоснабжением. В сентябре произошли две аварийные ситуации - «встали» канализационные насосные станции.

В первый раз муниципальному предприятию «Коммунальные услуги» пришлось ограничить подачу воды, чтобы станцию не затопило. Святослав Колинко отметил, что этот вопрос пришлось решать в срочном порядке, чтобы не ограничивать людей на длительное время в подаче воды.

Авария повторилась через неделю, но подачу воды не остановили, был предложен иной вариант откачки стоков. Комментируя ситуацию, Святослав Колинко отметил, что собственник «эксплуатирует систему более года и никаким образом не вкладывается в нее». «Там все старое, модернизации никакой не видно», - констатировал он.

В результате для решения проблемы с канализацией и водоснабжением в Писковичах была разработана инвестиционная программа стоимостью порядка 10 млн рублей.

«Частично погашение будет осуществляться за счет надбавки к тарифу по канализации, - уточнил Святослав Колинко. - Население особо не почувствует этой надбавки, так как для населения действует льготный тариф, почувствуют организации и предприятия, которые платят полный тариф».

Он добавил, что данная программа уже согласована. Сейчас она направлена в региональный комитет по тарифам, если она пройдет согласование, то до середины 2021 года будут установлены две современные новые канализационные насосные станции. «Снимем острую проблему по аварийным ситуациям с жилого фонда в Писковичах и ЖК "Видный"», - подытожил гость студии.

Кроме того, Святослав Колинко подчеркнул, что рассматривается вопрос о частичной замене сетей водоснабжения и организации дополнительной скважины. По его словам, это «финансово емкий вопрос».