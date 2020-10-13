ЖКХ

В Ершовской школе полностью заменили систему отопления

В Ершовской школе полностью заменили систему отопления. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в школе ведутся ремонтные работы по замене отопительных сетей, они уже завершены практически на 100%. Святослав Колинко отметил, что в ближайшие дни в Ершово тепло будет подано.

В целом, подчеркнул он, отопительный сезон в Псковском районе стартовал «относительно неплохо». В районе работают пять основных теплоснабжающих организаций, четыре из которых полностью устранили замечания Ростехнадзора.

«С "Коммунальными услугами" есть проблемы. Из-за банкротства они не могут получать субсидию на разницу тарифов. В этом году они не получили ни копейки. Это из-за их состояния, хотя предприятие работает. Им очень тяжело, но такое законодательство», - пояснил Святослав Колинко.