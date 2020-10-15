ЖКХ

Острых жалоб на регоператора по вывозу ТКО не поступает - Святослав Колинко

Острых жалоб на работу регоператора по вывозу отходов в администрацию Псковского района не поступает. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нагрузка на регионального оператора серьезная. Жалобы есть, но, к примеру, из небольших населенных пунктов их немного, там все стабильно, в основном», - отметил Святослав Колинко. Он также добавил, что периодически поступают обращения из многоквартирных домов на своевременность вывоза отходов. Но, по словам Святослава Колинко, «острых жалоб нет».

Замглавы администрации района назвал головной болью несанкционированные свалки в населенных пунктах. «Много вопросов, кто должен убирать свалки на землях, собственность на которые не разграничена», - заметил гость студии.