ЖКХ

В Дно завершен капремонт крыши дома на улице Омельянюка

В многоквартирном доме на улице Омельянюка, 12 в городе Дно завершен капитальный ремонт крыши в рамках мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области, строители подрядной организации ООО «Строй-Вектор» разобрали старое покрытие кровли, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, работы по огнебиозащите деревянных конструкций крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, водосточной системы. Установлены ограждающие конструкции со снегозадержанием. Работы выполнены качественно и в полном объеме, отметили в Фонде.

С соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год в Дно планируется выполнить капремонты крыш домов на улицах Коммунистической 16 и 20, Комсомольской, 15А и 17А, Крестьянской, 7 и 9А, Космонавтов, 9, Пионерской, 1 и 3, Ленина, 6.