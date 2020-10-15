ЖКХ

Более 280 кубометров отходов вывезено с кладбищ Пскова

С 5 по 14 октября региональный оператор по обращению с ТКО увеличил частоту вывоза отходов с мест захоронений Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на ООО «Экопром».

Накануне Покрова Пресвятой Богородицы люди массово посещали кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких. В связи с этим контейнеры, установленные вблизи мест захоронений, заполнялись гораздо быстрее, чем в другие периоды. Для удобства граждан кратность вывоза ТКО из баков была увеличена, также в отдельных местах установили дополнительные контейнеры. Отходы вывозились практически ежедневно в рамках контракта с управлением городского хозяйства.





Мусор с кладбищ, расположенных на территории области, регулярно вывозится на основании договоров регионального оператора с органами местного самоуправления по заявкам. В преддверии православных праздников графики вывоза корректируются в связи с увеличением объемов отходов.