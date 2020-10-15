ЖКХ

Псковичей призывают не обогревать помещения газовыми приборами

В связи с началом отопительного сезона АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает абонентам, использующим газовое оборудование, о запрете на использование газа и газовых приборов не по назначению, в том числе для обогрева помещений и сушки белья.

Кроме того, запрещается:

- производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы.

- осуществлять перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику).

- пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении.

- закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен.

- использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек.

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

- в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, звоните: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

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