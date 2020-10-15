Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области выросла за месяц

По состоянию на 30 сентября 2020 года средний процент собираемости взносов на капитальный ремонт на общем счете Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области составляет 81,24%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда. В августе средний процент был немного меньше и составлял 81,09%.
Высокая платежная дисциплина наблюдается в следующих муниципальных образованиях:
Новосокольнический район – 90,65%;
Пустошкинский район – 86,97%;
Порховский район – 86,96%;
Локнянский район – 85,89%.
Красногородский район – 85,60%
г. Псков – 85,54%;
Дновский район – 84,61%
Бежаницкий район – 84,22%.
Низкие показатели собираемости отмечаются в Гдовском районе – 35,08%, Себежском районе – 56,45%, Опочецком районе – 62,08%, Стругокрасненском районе – 63,83%.
Количество отремонтированных домов в каждом муниципальном образовании области напрямую зависит от собираемости взносов собственников этого муниципального образования. Чем лучше собираемость, тем больше домов будет отремонтировано.