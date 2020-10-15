ЖКХ

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области выросла за месяц

По состоянию на 30 сентября 2020 года средний процент собираемости взносов на капитальный ремонт на общем счете Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области составляет 81,24%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда. В августе средний процент был немного меньше и составлял 81,09%.

Высокая платежная дисциплина наблюдается в следующих муниципальных образованиях:

Новосокольнический район – 90,65%;

Пустошкинский район – 86,97%;

Порховский район – 86,96%;

Локнянский район – 85,89%.

Красногородский район – 85,60%

г. Псков – 85,54%;

Дновский район – 84,61%

Бежаницкий район – 84,22%.

Низкие показатели собираемости отмечаются в Гдовском районе – 35,08%, Себежском районе – 56,45%, Опочецком районе – 62,08%, Стругокрасненском районе – 63,83%.

Количество отремонтированных домов в каждом муниципальном образовании области напрямую зависит от собираемости взносов собственников этого муниципального образования. Чем лучше собираемость, тем больше домов будет отремонтировано.