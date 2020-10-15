ЖКХ

Жителям Овсища объяснили, почему возникают перебои с горячей водой

Жители микрорайона города Пскова «Овсище» жалуются на плохой напор горячей воды или на ее полное отсутствие. С чем это связано, Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

«Сегодня мы попробуем разобраться в чем же дело. Что такое горячая вода? Это вода, поступающая от муниципального предприятия города Пскова "Горводоканал", но подогретая в центральных тепловых пунктах (ЦТП) до необходимой температуры, а именно до 60 градусов. Качество горячей воды у конечных потребителей напрямую зависит от качества исходной (холодной воды) и внутридомовых сетей, за которые, к слову сказать, несут ответственность управляющие компании», - пояснили в ПТС.

В предприятии подчеркнули, что в кране не та вода, что в батарее. «Это две абсолютно разные по своим качественным характеристикам субстанции. Горячая вода - это подогретая холодная вода, без специальной обработки, необходимой для котельного оборудования. Она просто нагрета до 60 градусов, как это заложено в ГОСТ», - сказали в ПТС.

Вода, которую получает жители района «Овсище», идет из подземного водозабора, она соответствует всем нормам и требованиям. «Но есть один небольшой нюанс, его вы можете видеть на фото», - указали на предприятии.

Вот, что происходит при ее нагревании - она полностью забивает трубы и, соответственно, жители остаются без горячего водоснабжения

«Мы прикладываем все возможные усилия для прочистки труб, но химическими средствами их прочищать запрещено, остается только старый добрый механический метод, а именно - лом и ершик», - рассказали в ПТС.

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства.

«Мы прикладываем все возможные усилия для скорейшей и комфортной подачи теплоносителя. Берегите себя и близких, а мы сбережем тепло в ваших домах», - добавили в ПТС.