ЖКХ

В России утвердили единые требования к переработке мусора

С 1 января 2021 года в России начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Сейчас подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм.

Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они не пригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.

Документ также регулирует вопросы закрытия полигонов. Согласно ему, такие объекты должны быть выведены из эксплуатации, если заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности.

В целом мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии. Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А вот новые объекты нужно будет проектировать с учетом принятых правил.