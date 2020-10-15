В России утвердили единые требования к переработке мусора

С 1 января 2021 года в России начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».
Сейчас подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм.
Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они не пригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.
В целом мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии. Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А вот новые объекты нужно будет проектировать с учетом принятых правил.