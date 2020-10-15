ЖКХ

Святослав Колинко о проблемах в сфере ЖКХ, свалках и состоянии дорог в Псковском районе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 октября с участием первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко. Гость студии рассказал об основных проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на что в основном жалуются жители, как складываются отношения муниципальных властей с управляющими компаниями, как на территории Псковского района реализуется реформа ТКО и какой объем работ выполнен в рамках «дорожной» программы.

Надежда Назаренко: Добрый день. В эфире программа «Беседка», в студии Надежда Назаренко. Сегодня у меня в гостях первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Святослав Любомирович, здравствуйте.

Святослав Колинко: Добрый день.

Надежда Назаренко: Вы курируете сферу ЖКХ Псковского района. Сфера ЖКХ — это довольно большая отрасль хозяйства и одна из наиболее проблемных. В Псковском районе какие проблемы вы бы выделили на сегодняшний день, которые вызывают наибольшее беспокойство?

Святослав Колинко: ЖКХ, действительно, непростая тема и непростое хозяйство, потому что мы занимаем особое положение среди других муниципалитетов в Псковской области. Мы граничим с городом Псковом, соответственно, накладываются определенные обязательства. В настоящее время по границе города Пскова и Псковского района строятся пять жилых микрорайонов. Какие-то микрорайоны подключаются к сетям, которые обслуживают районные предприятия, где-то это предприятия города Пскова, где-то это вообще индивидуальное отопление. То есть строятся девятиэтажный, семиэтажный жилые дома, где на крыше устанавливается котельная, своя скважина, станция очистки воды. Поэтому, если говорить о новом жилом фонде, то особых проблем не возникает. Есть вопросы по системе канализации, где-то помогает Горводоканал, где-то управляющая организация. Это связано с тем, что сети пока не переданы в собственность района, поэтому они находятся на балансе у застройщиков.

Надежда Назаренко: У Псковского района есть специфика из-за границы с Псковом. Вроде бы жители района считают себя жителями Пскова и хотят получать определенные услуги, иногда даже не туда обращаются.

Святослав Колинко: Да, есть такие вопросы. Сейчас уже по границе дома строятся, особенно на улицах Михаила Егорова, Балтийской. Там Псков и Псковский район соединились в одно целое, и уже не понятно, где одно муниципальное образование, где другое. Стараемся людям разъяснять. У нас дома строятся в Родине и Борисовичах, и полномочия по благоустройству населенных пунктов лежат на администрациях волостей, но бюджета не всегда хватает на все потребности людей.

Надежда Назаренко: Взаимодействие с властями Пскова по вопросам ЖКХ у вас есть?

Святослав Колинко: Да, очень хорошее, и с властями, и с предприятиями Пскова, все идут на контакт и помогают не только в тех жилых микрорайонах, которые сейчас строятся, но и помогают в вопросах, которые возникают в старом жилом секторе. Есть помощь и взаимопонимание.

Надежда Назаренко: Какая помощь оказывается в основном?

Святослав Колинко: У нас очень старые канализационные сети, это большая проблема. Есть сети в деревне Писковичи, которые выкупила частная фирма, мы на нее напрямую повлиять не можем, только через надзорные органы. Но конструктив сейчас найден, и мы работаем. Но канализационные сети периодически останавливают, потому что где-то что-то забилось, сломалось. Не всегда есть инженерно-технические специалисты, сейчас большая проблема с высокообразованными кадрами, привлекаем, решаем, день-два и люди приезжают, помогают, устраняют аварийные ситуации, продолжаем работать и оказывать услуги.

Надежда Назаренко: Есть ли шансы на модернизацию канализационных сетей в районе?

Святослав Колинко: Последняя острая тема — в соцсетях и на сайте губернатора — это водоснабжение в Писковичах. Водоснабжение напрямую связано с сетями канализации. В сентябре произошли две аварийные ситуации, когда вставала канализационная насосная станция. В первый раз муниципальному предприятию «Коммунальные услуги» пришлось ограничить подачу воды, чтобы станцию не затопило. Люди были ограничены в подаче воды. Пришлось мне туда самому ехать, решать вопрос в ручном режиме. Когда второй раз, через неделю, опять произошла авария, подачу воды мы не остановили и предложили другой вариант откачки стоков. Это их вина, что они эксплуатируют более года систему, и никаким образом не вкладываются в нее. Там все старое, совершенно модернизации никакой не видно. Вода подавалась жителям в соответствии с графиком, а отремонтировали с использованием техники, которая отвозила стоки на основной коллектор. По итогам аварий по инициативе главы района проведены несколько встреч.

В результате родилась инвестиционная программа стоимостью порядка 10 млн рублей. Частично погашение будет осуществляться за счет надбавки к тарифу по канализации. Население особо не почувствует этой надбавки, так как для населения действует льготный тариф, почувствуют организации и предприятия, которые платят полный тариф.

Сейчас программа направлена в региональный комитет по тарифам, если она пройдет согласование, то до середины 2021 года будут установлены две современные новые канализационные насосные станции. Мы снимем острую проблему по аварийным ситуациям с жилого фонда в Писковичах и ЖК «Видный».

Надежда Назаренко: То есть нашли выход?

Святослав Колинко: Да, надеемся, что это сократит количество жалоб и улучшит качество услуг.

Надежда Назаренко: С чем была связана проблема ржавой воды в Писковичах? Говорили, что вода плохо подается, иногда вообще она отсутствует.

Святослав Колинко: Это вторая часть проблемы. Я говорил, что проблема состоит из двух частей — канализация и водоснабжение. Водоснабжение обеспечивает наше муниципальное предприятие. Сейчас стоит вопрос о частичной замене сетей и организации еще одной скважины по водоснабжению.

Надежда Назаренко: Это финансово емкий вопрос.

Святослав Колинко: Да. В принципе, мы бы могли это бюджетом потянуть, но из-за того, что предприятие - банкрот, нам запрещено вкладывать туда какие-либо инвестиции. За последние несколько лет было очень много сделано — чтобы сделать новую скважину, нам пришлось поработать с землей, вся земля была оформлена, переведена в соответствующий вид пользования, и финансы были заложены на 2020 год. Но наша работа по мировому соглашению, которую мы вели с сентября по декабрь 2019 года, привела к тому, что по итогу кредиторы не согласились и решили увести предприятие в банкротство.

Надежда Назаренко: Как будете решать этот вопрос?

Святослав Колинко: Есть несколько вариантов по дальнейшему существованию предприятия, я пока не могу их озвучивать полностью. Озвучу критический сценарий, который возможен. Есть более-менее хороший сценарий, который приведет к неплохому существованию предприятия и большим инвестициям, а есть критический. Сейчас идет оценка имущества, пока идет банкротство. Она закончится к декабрю 2020 года, имущество будет выставлено на торги. Как говорит конкурсный управляющий, имущество она хочет разделить на два лота. Первый лот — котельные с теплосетями, второй — водоснабжение с канализацией. Котельные, наверно, купят, потому что, по последним данным, это относительно прибыльное дело — обеспечение теплом. Социальная сфера платит вся, и жители относительно неплохо платят, уровень платежей в отдельные месяцы достигает 100%. Котельные-то более-менее подделаны. Есть субсидия региональная, которая платится по разнице тарифов. Вода — более убыточная, потому что она — социальная услуга. Хотя отопление тоже социальная услуга, но вода более значима, человек не может существовать без воды, особенно, если люди живут в МКД. По предположению конкурсного управляющего, вода, скорее всего, перейдет в муниципалитет. Соответственно, это дополнительная нагрузка на бюджет. Сейчас это все просчитывается, будем разговаривать с нашими депутатами. Это критический сценарий развития.

Надежда Назаренко: Перспективы решения вопроса — это следующий год?

Святослав Колинко: Да. Мы ждем торгов, если они состоятся, то это следующий год. Наверное, это упадет в казну района, будем работать или по созданию нового предприятия, или привлекать какое-то предприятие, чтобы эксплуатировать имущество.

Надежда Назаренко: Вам нужно решить этот вопрос в ближайшее время? Скоро бюджет придется сверстывать.

Святослав Колинко: Сейчас решаем, нам помогает регион, областная администрация. Есть несколько вариантов развития событий, но я не могу их озвучивать, потому что нет конкретного решения.

Надежда Назаренко: Давайте поговорим про отопительный сезон. Как в этом году стартовал отопительный сезон, были ли какие-то сбои, какие у вас перспективы на текущий отопительный сезон, будут ли проблемы?

Святослав Колинко: Стартовали мы, в принципе, относительно неплохо, я считаю, были более критические варианты развития событий. На территории района работают пять теплоснабжающих организаций, не только «Комуслуги» обеспечивают тепло жилой фонд и социальную сферу. Четыре организации полностью устранили замечания Ростехнадзора.

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С «Коммунальными услугами» проблемы. Из-за банкротства они не могут получать субсидию на разницу тарифов. В этом году они не получили ни копейки. Это из-за их состояния, хотя предприятие работает, оказывает услуги, получает деньги от потребителей. Им очень тяжело, но такое законодательство. Котельные сейчас все запущены, кроме одной, в деревне Ершово. Это связано с тем, что ведутся ремонтные работы в школе. Они, в принципе, уже завершены, полностью, на 100%, заменена система отопления. Подрядчик немного подвел со сроками, сегодня вечером или завтра будет подано тепло. Остальные социальные объекты теплом обеспечены в соответствии с графиком, мы ежедневно делаем мониторинг в связи с ситуацией по коронавирусу, у нас ежедневно проходит штаб.

Надежда Назаренко: Здесь вы работаете в тесной связке с городом Псковом?

Святослав Колинко: Да, конечно. Больше тут и свои проблемы, по предприятиям, организациям, мы же не только социальную сферу мониторим, мы мониторим всех - промышленность, сельское хозяйство.

Надежда Назаренко: Есть ли у вас жалобы от жителей района, одни хотят тепло пораньше, другие — попозже?

Святослав Колинко: Жалобы поступают. К примеру, жалобы на то, что днем плохо топят. Они на вечер включают котельную, днем уменьшают температуру тепла до минимума, порядка 38 градусов. Сегодня у нас совместный выезд по теплоузлам жилых домов, чтобы проверить температуру теплоносителей, и выявить того, кто предоставляет некачественные услуги. А на то, что жарко не жаловался никто. Был период, когда в социальное учреждение подали тепло, и было несколько теплых дней до +18, были тогда жалобы. По Писковичам были жалобы, там частная котельная.

Надежда Назаренко: Какие еще жалобы поступают от населения в сфере ЖКХ?

Святослав Колинко: Очень много жалоб по качеству воды. Это связано с тем, что скважины эксплуатируются давно, по 30-40 лет, где-то они уже заилены, их нужно чистить, строить новые. Благодаря международному проекту «Общее Чудское озеро-2» мы практически закончили строительство станции очистки воды в Черехе. Инвестиции на начальном этапе составляли 43 млн рублей, но из-за того, что там был недобросовестный подрядчик, хотя крупный, сумма инвестиций уменьшена, но станция построена. Она уже испытана, сейчас документально закрываем ряд вопросов, кое-что необходимо будет доделать. Я думаю, как только найдем эксплуатирующую организацию (сейчас мы этим вопросом занимаемся), люди начнут получать качественную воду. В рамках этой программы мы проектируем в деревнях Родина и Середка станции очистки воды. До конца года проекты должны быть сделаны. Там возникали вопросы с землей из-за того, что «Комуслуги» - банкроты, от них эту землю уже не забрать, все это конкурсная масса, пришлось искать новые земельные участки, нашли. Сейчас проектирование на завершающей стадии, по Родине нам уже подтвердили лимиты из федеральной программы «Чистая вода». Мы сможем построить станцию в ближайшие годы.

Надежда Назаренко: А как вы влияете на недобросовестных подрядчиков?

Святослав Колинко: Понятно, что в суд подрядчика сразу не поведешь, в прокуратуру не пойдешь жаловаться, потому что есть сроки исполнения контракта.

Надежда Назаренко: Пытаетесь договориться?

Святослав Колинко: Да, приходится ехать, ругаться.

Надежда Назаренко: Предпочитаете до судебных разбирательств не доводить?

Святослав Колинко: Нас ограничивает финансовый год. Если деньги выделяются по федеральной программе, то там есть жесткие сроки. Если ты пойдешь в суд, то это 100%, что ты уходишь на три-четыре месяца разбирательств и ничего не делаешь. Приходится вызывать, иногда стучать кулаком по столу, серьезно говорить с подрядчиком. В основном, у нас ремонты и строительство социальных учреждений - школ, детских садов. Если совсем критично — идем в регион, администрацию области, там более жесткие рычаги влияния, там быстрее все решается, и люди начинают работать гораздо лучше. Находим максимальное количество рычагов, чтобы объект сдать вовремя и с должным качеством. Потом ведем претензионную работу.

Надежда Назаренко: Помимо подрядчиков, у властей муниципалитетов складываются проблемные отношения с управляющими компаниями, которые тяжело поддаются влиянию, бывает, оказывают некачественные услуги. Как с ними выстраиваете отношения?

Святослав Колинко: В настоящее время на сами управляющие компании к нам жалоб поступает немного. Есть комитет по региональному контролю, они в большей степени могут привлечь управляющую компанию к ответственности, большие штрафы есть.

У нас другая проблема - есть жилой фонд, в котором нет управляющих компаний. В апреле произошло так, что несколько управляющих компаний отказались от жилого фонда. Во-первых, он старый, во-вторых, люди не платят. Допустим, в доме восемь или двенадцать квартир, а платят две-три семьи. Управляющим компаниям не выгодно ехать в Середку или Гверздонь управлять домами, чтобы в итоге платили несколько человек, и то с задержками. В соответствии с законодательством управляющую компанию мы должны выбирать на торгах. У нас сейчас идут процедуры по выбору управляющих компаний. Не все хотят обслуживать такой жилой фонд. Есть люди, которые понимают, что дом должен жить, это их имущество, и они идут на форму непосредственного управления. Это предусмотрено законодательством, они оформляют протоколы, сами нанимают кого-то, собирают деньги.

Надежда Назаренко: Это тоже тяжело, если не все соседи готовы на это.

Святослав Колинко: Это небольшие дома, 8 или 12 квартир. Дома по 4-5 этажей все имеют управляющую компанию. Если много жильцов — управляющей компании это выгодно. Не платят 30%, но 70% платят, они там перекрывают чем-то с другого дома, а маленькие дома от этого страдают.

Сейчас прорабатываем вопрос создания муниципальных управляющих компаний. Но это нужно просчитывать, потому что ей нужно будет с чего-то жить. Субсидии мы не сможем выделить, потому что ей будут платить жители. Как пример могу привести деревню Опочицы. В конце прошлого года «Коммунальные услуги» отказались оказывать людям услуги по вывозу жидких бытовых отходов, бросили их, по сути дела, и там просто все плыло. Мы искали несколько вариантов, управляющая компания в итоге тоже от них отказалась. Пришлось брать МУП «Колхоз Залита», который обслуживает катер пассажирский, вводить ему в устав дополнительный вид деятельности. С мая они начали работать, мы утвердили и согласовали тарифы. До сих пор из 36 квартир 9 не заключили договоры с предприятием, часть людей не платит, все это ложится на плечи предприятия.

Горводоканал поднял тарифы, сумма увеличилась, а мы не может людям ежедневно поднимать тарифы. Есть определенные убытки. Люди жалуются — почему вы не откачиваете, вы должны. Мы не отказываемся работать с людьми, выезжаем, объясняем, есть определенный негатив, есть жалобы в соцсети, но есть люди, которые слышат. Я надеюсь, что в результате нудной, монотонной работы мы чего-то добьемся, люди поймут, что они живут в своем доме, а не в муниципальном.

Надежда Назаренко: Собираемость платежей по всем ресурсоснабжающим организациям какая по району?

Святослав Колинко: Мы такой срез не делаем, потому что постоянно общаемся с «Комуслугами». Так как они основная и самая крупная ресурсоснабжающая организация, у них собираемость платежей доходит до 105% по некоторым месяцам. Они выбивают долги. Высокая собираемость по близлежащим к Пскову населенным пунктам. Есть отдельные дома, которые плохо платят. В целом собираемость неплохая, в этом году нет резкого снижения.

Надежда Назаренко: Давайте поговорим про вывоз отходов. Как у вас выстраиваются отношения с «Экопромом», есть ли проблемы с уборкой мусора на территории муниципалитета?

Святослав Колинко: Вопросы есть. Близость Пскова сказывается на всех вопросах жизнедеятельности района. На территории района сейчас порядка 90 садоводств, где -то 80 — это городские садоводства. Какое-то СНТ заключает договор на вывоз мусора, какое-то нет. Нагрузка на регоператора серьезная. Жалобы есть, но, к примеру, из небольших населенных пунктов их немного, там все стабильно, в основном. Периодически поступают жалобы из многоквартирных домов на своевременность вывоза отходов. Буквально в июле мы проводили совещание с управляющими компаниями на тему своевременного вывоза мусора. Важно, чтобы помещения, в которых находятся контейнеры, чистили. Таких острых проблем, чтобы по 10 жалоб в день, не было.

Надежда Назаренко: Как обстоят дела с несанкционированными свалками?

Святослав Колинко: Это головная боль. Много возникает вопросов, кто должен убирать эти свалки на землях, собственность которых не разграничена. С одной стороны, закон говорит, что, если земля муниципальная, должен убирать район или сельское поселение, если в собственности — собственник, а если не разграничена — то кто? Постоянно спорим. Я думаю, сейчас у нас будет несколько судебных дел, суд нас рассудит. Например, человек отремонтировал квартиру, или объект кто-то сделал — крупногабаритный мусор свалили в лес и уехали.

Надежда Назаренко: У садоводческих товариществ такая ситуация есть?

Святослав Колинко: Я не буду говорить, что СНТ все плохие. Есть хорошие председатели, которые собирают деньги, заказывают контейнеры, следят за мусором, но есть и недобросовестные.

Надежда Назаренко: Как отслеживаете появление свалок?

Святослав Колинко: Мониторить весь район мы не можем. Отслеживает регоператор, он нам сразу с координатами высылает место свалки, люди пишут жалобы. Информация поступает постоянно и оперативно. Все в ручном режиме. Но не всегда свалки убираются, вопросы иногда доходят до судов, так как непонятно, кто все -таки должен убирать свалку.

Надежда Назаренко: Давайте поговорим о дорожном фонде района. В регионе и в Псковском районе, в том числе, идет активная работа по ремонту дорог. Какие крупные объекты сделаны на сегодняшний день и какие планы до конца года?

Святослав Колинко: Дорожный фонд последние несколько лет радует. В этом году он превысил 100 млн рублей. Дорожный фонд района формируется не только из акцизов, которые поступают в бюджет района, их бы нам не хватило на ремонт дорог, а за счет федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и за счет регионального бюджета. В текущем году около 33 млн рублей район получил в рамках программы БКАД и 58 млн рублей из регионального бюджета.

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Надежда Назаренко: На сколько процентов дорожный фонд Псковского района в хорошем состоянии?

Святослав Колинко: Порядка 60% в хорошем состоянии. В этом году мы сделали много дорог — 20 объектов до конца года будет завершено. Плюс еще мы проектируем дорогу в деревне Клешово за сельскохозяйственным техникумом, совместно с нами проектирует город, мы там стыкуемся как раз. Жалоб много, люди просят маршрутные автобусы. Мы проектируем строительство и реконструкцию новых четырех мостов, это все будет в современном исполнении. У нас по протяженности крупных дорог нет, таких, как, например, региональные.

В Логозовской волости сделана дорога Тупы — Корлы. Сделаны дороги в Завеличенской волости, Карамышевской волости. Мы ни одну волость не оставляем, а наоборот, собираем острые моменты, потому что люди с каждым годом все больше садятся на транспорт, количество машин растет. На качество дорог много жалоб, просьб, предложений. Стараемся реагировать вовремя. У нас неплохой подрядчик по обслуживанию дорог, он тоже помогает, быстро реагирует. Сейчас закрываем дороги, которые малопроезжие. Дороги, которые интенсивно используются и по которым были жалобы, у нас на 90% закрыты.

К примеру, в деревне Красная Горка в Середкинской волости есть дорога, которая ведет к братскому захоронению. С учетом того, какая в этом году дата праздновалась — 75 лет Победы — мы смогли ее сделать, непросто было, там болотистые места, сделали неплохо. Некоторые люди, которые рядом проживают, сказали, что вот мы в такой глуши жили, нам было хорошо, а теперь дорога — поедет кто-нибудь еще. Я сомневаюсь, что кто-то туда будет ездить, но дорога получилась хорошая, по нормам.

Мы тесно взаимодействуем с волостями, если делаем реконструкцию дороги, то стараемся, чтобы появилось уличное освещение, но не везде это получается. Если у волости неплохой бюджет, то они идут навстречу, чтобы безопасность соблюдалась.

Надежда Назаренко: Со всеми волостями у вас выстроились нормальные отношения?

Святослав Колинко: Да, работаем со всеми тесно. Мы все настроены на то, чтобы решать вопросы местного значения, проблемы людей. Может быть есть главы, которые что-то недорабатывают, приходится это району делать за них. Делаем, работаем. Нет такого, чтобы глава волости закрылся и не отвечал, информацию не давал, такого нет.

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Надежда Назаренко: Спасибо, у нас в гостях был первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Спасибо, что пришли, до свидания.

Святослав Колинко: До свидания.