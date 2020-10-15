ЖКХ

Горводоканал обновляет трубы в районе улиц Волкова и Герцена в Пскове

Муниципальное предприятие «Горводоканал» заменяет старые металлические трубы на полиэтиленовые в районе улиц Волкова и Герцена в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

Новые трубы укладывают методом их протягивания внутри старых. «Такой метод позволяет обойтись минимальными сроками и повреждениями благоустройства ввиду того, что не требуется проводить земляные работы по всей длине трубопровода, а это - более 100 метров», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня возле перекрестка улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта специалисты предприятия вскрыли коммуникационную камеру, отключили участок трубопровода от системы (абоненты при этом не пострадали), демонтировали и доставили запорную арматуру на производственную базу для проведения обслуживания.

«После обслуживания задвижки пригодны для дальнейшей эксплуатации и возвращены на свое место», - добавили в предприятии.