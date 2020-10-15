ЖКХ

Жильцы хрущевки в Пскове до сих пор сидят без тепла и батарей

Жильцы хрущевки на ул. Гражданской, 21 в Пскове до сих пор сидят без отопления, пишет «МК в Пскове». Капитальный ремонт должны были закончить еще в при теплой погоде, но работа затянулась.

Батареи срезали в июле, а потом работа резко прекратилась. Только в сентябре в дом снова пришли рабочие, но темп их действий жильцов категорически не устраивает. Только после скандалов число рабочих на объекте удвоили с 4 до 8.

В части квартир поменяли батареи, в части - нет, так как нет доступа в жилье, объясняют раздражённым собственникам квартир.

Работу должны были закончить 15 октября, однако этого не произошло. А на вопрос жительницы о том, почему вообще ремонт начали делать так поздно и нельзя ли было перенести работу на следующий год, в фонде капремонта ответили, что подрядчик ошибочно срезал подводящие трубы, и после этой ошибки не оставалось ничего другого, как заканчивать ремонт.