ЖКХ

Псковичей призывают следить за работой газовых приборов

АО «Газпром газораспределение Псков» призывает абонентов, использующих газовое оборудование, следить за работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

Кроме того, необходимо:

- заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (подать заявку можно на сайте gro60.ru);

- иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их;

- всегда открывать форточку или фрамугу при пользовании газовыми приборами;

- по окончании пользования газом перекрывать подачу газа на подводящем газопроводе (положение крана «открыто»/«закрыто» показывает флажок или риска на кране; если кран поперек трубы, это означает «закрыто»);

- следить за состоянием дымохода. Осуществлять проверку дымоходов три раза в год. Для исключения обмерзания дымоход должен быть теплоизолирован. Завал дымохода, разрушение его кладки, а также неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению тяги в дымоходе и привести к отравлению угарным газом;

- перед входом в подвалы, погреба и цокольные помещения до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа;

- при появлении запаха газа или внезапном прекращении подачи газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещения и из незагазованного помещения вызвать аварийную газовую службу по тел. 04, 112, 104;

- для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников АО «Газпром газораспределение Псков» при предъявлении служебных удостоверений в любое время суток;

- незамедлительно сообщить в аварийную службу о запахе газа, об аварии, об отсутствии тяги в дымовых каналах.

Владельцы газифицированных печей в обязательном порядке должны проверять шибер и наличие отверстий в нем: закрытый шибер или отсутствие отверстия может привести к попаданию газа в помещение.

Пройти инструктаж по безопасному использованию газа можно по адресам: Псков, улица Рабочая, 5 (каждую среду в 10.00 и 15.00 - для физических лиц, каждый четверг в 10.00 - для юридических лиц); Великие Луки, Октябрьский проспект, 13, корпус 1 (каждый вторник и четверг в 10.00 и 15.00 - для физических и юридических лиц).

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, звоните: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Псков - 8(8112) 79-01-28

улица Рабочая, 5

Великие Луки - 8(81153) 3-27

Октябрьский проспект, 13, корпус 1

Новосокольники - 8(81144) 2-36-25

улица Шоссейная, 55

Бежаницы - 8(81141) 2-30-61

улица Советская, 2

Локня - 8(81139) 2-20-06

улица Попевая, 3

Невель - 8(81151) 2-55-11

2-й переулок Лермонтова, 1

Пыталово - 8(81147) 2-14-10

улица Чехова, 10

Порхов - 8(81134) 2-10-54

улица Пушкина, 64

Дно - 8(81135) 2-50-14

улица Крестьянская, 236

Дедовичи - 8(81136) 9-35-51

Железнодорожный переулок, 20

Остров - 8(81152) 3-23-83

улица Владимира Сергеева, 6а

Печоры - 8(81148) 2-32-03

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Палкино - 8(81145) 2-10-03

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