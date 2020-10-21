ЖКХ

Псковичам рассказали, что делать при обнаружении утечки газа

АО «Газпром газораспределение Псков» призывает абонентов выключать газовые приборы и перекрывать газовые краны при обнаружении утечки газа.

Кроме того, необходимо:

- открыть окна и организовать проветривание помещения;

- не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить соседей;

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа и перейти в безопасное место. Оттуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийную службу (при вызове с мобильного телефона набрать 112, 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также, при необходимости, в другие экстренные службы.

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, звоните: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Псков - 8(8112) 79-01-28

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