ЖКХ

Трубы горячего водоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове

Трубы горячего водоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Работы не были заложены в график, поскольку никто не знал о том, что там может случиться утечка, пояснили на предприятии.

«Вдумайтесь, мы подаем теплоноситель до границы балансового разграничения, и все потери воды, газа (на нагрев этой воды) наше предприятие оплачивает из своего кармана. А теперь позвольте задать вопрос - какой здравомыслящий человек будет тратить средства предприятия на обогрев земли? Ведь конечный потребитель платит лишь за фактически поставленную услугу, а как ее оказать, если теплоноситель уходит в землю? В данной ситуации все в проигрыше. Потребитель не получает отопление, предприятие несет потери. Это если смотреть на проблему с точки зрения экономики, но самое важное - это абсолютно иное. Самое важное - это люди! Люди, которые могут остаться без отопления, когда на улице будет не плюсовая температура, а по-настоящему сильные морозы - это будет самое страшное. На первом мете всегда стоят люди и их благополучие - это приоритет для работы нашего предприятия, ведь мы работаем для вас», - говорится в сообщении предприятия.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства. «Мы прикладываем все возможные усилия для скорейшей и комфортной подачи тепла. Берегите себя и близких, а мы сбережем тепло в ваших домах», - добавили в ПТС.