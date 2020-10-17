ЖКХ

Глава Пскова взяла на контроль организацию подачи тепла в дом №21 на улице Гражданской

Глава Пскова Елена Полонская взяла на контроль организацию подачи тепла в дом №21 на улице Гражданской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Сегодня, 19 октября, глава областного центра и депутат гордумы Григорий Турчин встретились с жильцами указанного дома.

Ранее отмечалось, что в их квартиры так и не началась подача тепла. Жильцы дома пояснили, что в начале августа в рамках региональной программы капитального ремонта началась замена системы отопления, но работы до сих пор не завершились.

По словам представителя компании-подрядчика, уже полностью смонтированы новые системы отопления в третьем и четвертом подъездах, специалисты приступили к подаче тепла. Монтаж систем отопления в первом и втором подъездах завершат в ближайшие дни.

«Мы берем эту ситуацию на контроль и намерены совершить повторные выезды по данному адресу, чтобы убедиться, что подрядчик выполнил свои обязательства, а в квартирах жителей появилось тепло», - подчеркнула Елена Полонская.