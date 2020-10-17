ЖКХ

Водопровод модернизируют в псковской деревне Щиглицы

Водопровод модернизируют в деревне Щиглицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета территориального общественного самоуправления Антон Никулин.

Проект ТОСа «Щиглицы» по модернизации системы водоснабжения в деревне стал победителем первого конкурса для ТОС Псковской области в 2020 году и получил грант в размере 200 тысяч рублей из областного бюджета. С учетом софинансирования администрации Псковского района и самих жителей планируется заменить центральный трубопровод общей протяженностью около 400 метров, отремонтировать смотровые колодцы, установить колонку и приобрести новый скважинный насос.

К реализации проекта приступили в конце сентября. Уже заменили 120 метров центральной трубы во дворах многоквартирных домов, узловые соединения в колодцах и установили 2 смотровых колодца.

«Проблема изношенности водопроводных сетей у нас в деревне стояла довольно остро. Частые прорывы изношенных труб приводили к отключениям воды и долгому ожиданию устранения аварии. Надеюсь, что после окончания всех запланированных работ по проекту мы забудем об этих проблемах», - отметил председатель Совета ТОС Антон Никулин.