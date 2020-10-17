ЖКХ

После визита главы Пскова в доме на улице Белинского проведен ремонт

В подъезде дома №85а по улице Белинского в Пскове выполнен частичный ремонт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в ходе выезда главы города Елены Полонской в избирательный округ №13, который состоялся в конце сентября, жильцы дома попросили оказать содействие в решении вопроса ремонта бетонных ступенек в одном из подъездов, так как часть из них была изношена и имела явные повреждения.

По итогам выезда Елена Полонская довела эту проблему до управляющей компании, обслуживающей указанный дом. Там оперативно отреагировали на запрос и сразу же приступили к ремонту строительных конструкций лестничной клетки подъезда.

Так, в период с 1 по 9 октября на первом этаже были отремонтированы поручни перил в подъезде и бетонные ступени лестничного марша. Также забетонировано образовавшееся углубление пола между входной и тамбурной дверью подъезда, застеклено окно на пятом этаже.