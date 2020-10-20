ЖКХ

Горводоканал Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса

Муниципальное предприятия города Пскова «Горводоканал» в условиях роста заболеваемости и увеличения риска распространения коронавируса работает в особом режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Цеха и структурные подразделения, обеспечивающие непрерывность технологических процессов и бесперебойность ресурсообеспечения, работают в обычном режиме. Службы, расположенные в административном здании, в том числе служба работы с абонентами, продолжают работу с ограниченным доступом граждан на предприятие.

Решить вопросы по начислениям можно в дистанционном режиме посредством электронной почты и телефонной связи. E-mail: fl_operator1@vdkpskov.ru, office@vdkpskov.ru (приемная, общий ящик).

Телефоны службы работы с абонентами: 79-21-12, 79-21-70.

Приемная директора: 79-20-05, 79-20-06.

Сайт и личный кабинет: vdkpskov.ru.

Сообщение показаний по СМС: +7 931 900 31 00 (формат указан на сайте).

В круглосуточном режиме работают телефоны аварийно-диспетчерских служб: водоснабжение - 79-20-60, канализация - 55-63-10.

«Просим всех отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности», - добавили в Горводоканале.