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ЖКХ

Жильцам оставшейся без отопления в Пскове хрущевки отказываются делать перерасчет

21.10.2020 21:26|ПсковКомментариев: 1

21 октября глава города Пскова Елена Полонская совершила очередной контрольный выезд по адресу ул. Гражданская, 21, где в настоящее время завершается монтаж системы отопления в рамках капитального ремонта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова (ОМСУ), представитель компании-подрядчика рассказал, в квартиры третьего и четвертого подъездов уже началась подача теплоносителя, сейчас специалисты занимаются развоздушиванием радиаторов. Жильцы первого и второго подъездов получат отопление не позднее 23 октября.

В ходе встречи псковичи рассказали Елене Полонской, что в управляющей компании, обслуживающей их дом, отказываются принимать заявления на перерасчет за отопление. Елена Полонская попросила передать ей копии таких заявлений, пообещав разобраться в ситуации.

Кроме того, жильцы дома №21 по ул. Гражданской также озвучили следующую проблему: после того, как управляющая компания стала взимать плату за общедомовые нужды не по показателям приборов учета, а по нормативам, платежи существенно выросли. Им было разъяснено, что решением общедомового собрания они могут сами изменить принцип расчета данных платежей.

Ранее псковичи, проживающие в этом доме, пожаловались, что в их квартиры так и не началась подача тепла, так как в начале августа в рамках региональной программы капремонта началась замена системы отопления, но до сих пор работы не завершились.

После контрольного выезда на место, который состоялся в понедельник, 19 октября, глава города заявила, что возьмет ситуацию на контроль, и сообщила о намерении совершить повторные выезды по данному адресу - чтобы убедиться, что подрядчик выполнил свои обязательства, а в квартирах псковичей появилось тепло. Следующий такой выезд запланирован в пятницу, 23 октября.

Теги: #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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