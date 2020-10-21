ЖКХ

Почти 6 км теплотрасс и сетей горячего водоснабжения отремонтировали в Пскове

Общая протяженность отремонтированных и реконструированных муниципальным предприятием «Псковские тепловые сети» в этом году теплотрасс и сетей горячего водоснабжения на 22 октября составила 5866 м (в однотрубном исчислении). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Выполнены работы по перекладке и замене теплотрасс отопления и сетей горячего водоснабжения по следующим адресам:

- Рижский проспект, 68 (протяженностью 210 м);

- улица Труда, 28 (протяженностью 60 м);

- улица Малясова, 2 (протяженностью 60 м);

- улица Народная, 14 (протяженностью 140 м);

- улица Песочная, 45 (протяженностью 50 м);

- улица Яна Фабрициуса, 8 (протяженностью 60 м);

- улица Гражданская, 15 (протяженностью 60 м);

- улица Вокзальная, 40 (протяженностью 70 м);

- улица Текстильная, 14 (протяженностью 50 м);

- улица Новгородская, 25 (протяженностью 45 м);

- улица Западная, 20а (протяженностью 110 м) и другие.

Кроме того, завершается модернизация теплотрасс отопления в центральной части Пскова по программе софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ и администрацией Псковской области.

В рамках реализации программы выполнена реконструкция тепловых сетей в районах улиц Гоголя, Гагарина, Бастионной и Октябрьского проспекта. Общая протяженность реконструируемых теплосетей составила 1590,4 м.

«Необходимость перекладки тепловых сетей обусловлена высокой степенью физического износа, - пояснили на предприятии. - Указанные сети эксплуатируются более 25 лет, имеют высокую аварийность и низкую степень энергетической надежности и эффективности, в связи с применением устаревших теплоизоляционных материалов».

В котельных предприятия выполнены следующие работы:

- произведен монтаж дымососа на котельной №22;

- выполнено техническое перевооружение котельной №22 с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную;

- произведена замена пластинчатого подогревателя для теплоснабжения на котельной №8;

- в рамках программы модернизации системы теплоснабжения на котельной №1 (районная) установлен новый сетевой насос.

На ЦТП выполнили работы по замене двух насосов на ЦТП 1-16 и одного насоса на ЦТП 1-5.

«Хочется отметить, что за каждой из этих цифр лежит труд наших специалистов, которые, не жалея себя, в любые временные и погодные условия трудились на благо наших потребителей, за что мы не перестаем их благодарить. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы!» - добавили в предприятии.