ЖКХ

Александр Котов о «мусорной» реформе и строительстве экотехнопарка

Связанные с твердыми коммунальными отходами новости традиционно вызывают общественный резонанс. Реализация реформы отрасли обращения с ТКО в регионе продолжает прихрамывать, плюс к этому жители Палкинского района не в восторге от возможного соседства с экотехнопарком.

Изменилась ли работа регионального оператора по обращению с ТКО в лучшую сторону и почему Псковской области нужен экотехнопарк, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

Максим Костиков: Выборы в областное Собрание депутатов будут проходить на фоне продолжающейся дискуссии о так называемой «мусорной» реформе. Областное Собрание достаточно много уделяло с 2019 года внимания реформе ТКО. Как вы оцениваете ситуацию сегодня? Насколько региональный оператор смог исправить недочеты, которые высказывали депутаты, главы районов, представители общественности? Насколько, на ваш взгляд, сегодня все четко в работе регионального оператора?

Александр Котов: Что касается работы регионального оператора и начала «мусорной» реформы, в настоящее время ситуация все-таки значительно изменилась в лучшую сторону. Можем вспомнить, как бурно в рамках парламентского часа обсуждали эту проблему.

Максим Костиков: 2019 год - это был провал.

Александр Котов: Да, жесткие вопросы задавали руководителям органов исполнительной власти, которые отвечают за это. В адрес самого регионального оператора было огромное количества жалоб. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, это надо со всей ответственностью заявить.

Тем не менее сказать, что все проблемы решены, я не могу. Потому что многие вопросы, которые поднимались в том числе в рамках дискуссий на сессиях областного Собрания депутатов, остаются нерешенными. Какие-то - по объективным причинам, какие-то - по субъективным. Мы еще к этому вопросу будем возвращаться неоднократно.

Сейчас на этом этапе очень важно, чтобы был обеспечен четкий вывоз отходов, чтобы оператор работал по графику, четко его соблюдал. Тогда будет доверие к этой «мусорной» реформе, тогда люди будут понимать, что они не зря платят свои средства за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Надо работать в этом направлении.

Я считаю, что решение о проведении «мусорной» реформы было совершенно правильным, своевременным. Сейчас нужно доводить все это до конца, учитывая как положительный, так и отрицательный накопленный опыт.

Максим Костиков: И хотелось бы спросить ваше мнение о перспективах строительства экотехнопарка на территории Палкинского района. Здесь опять гром и молния, опять какие-то панические настроения. Депутат Государственной думы Александр Васильев вдруг вспомнил о том, что он имеет к Псковской области какое-то отношение.

Александр Котов: Депутат Александр Васильев совершенно неожиданно возникает. На мой взгляд, прежде, чем поднимать людей, нужно было бы сначала поговорить с органами власти по поводу того, что собираются делать, и каким образом решать эту проблему.

Вообще-то из Псковской области мусор никому не нужен. Все равно придется размещать твердые коммунальные отходы на территории области, подбирать место для экотехнопарка, для полигона твердых коммунальных отходов. В данном случае неважно, как мы это назовем. Потому что отходы все равно будут, мы на 100% не переработаем.

Проблему в любом случае надо решать. И место в любом случае нужно искать на территории нашего региона.

Максим Костиков: Мы его уже 10 лет ищем. То в Псковском районе, то в Палкино, то в Острове.

Александр Котов: Можно разные примеры привести. Как раз в предыдущую избирательную кампанию предполагалось разместить полигон твердых коммунальных отходов на территории Карамышевской волости, которая входит в состав моего избирательного округа. В рамках подготовки к избирательной кампании, будучи кандидатом, я как раз там и занимался этой проблемой.

Максим Костиков: Камни летели в вашу сторону.

Александр Котов: Да, камни летели и в мою сторону. Я никого не поднимал. Не собирал подписи. Я понимал меру своей ответственности за то, чтобы все-таки такой участок был подобран, и его можно было безопасно использовать для людей, которые проживают рядом с ним.

Кстати, по поводу дачи - это тоже весьма интересная история. Я не знаю, с таким же рвением Александр Васильев отстаивал бы этот земельный участок, если бы рядом у него не находилась дача.

Максим Костиков: Он бы даже не заметил этой проблемы.

Александр Котов: Наверное, да. С учетом того, что он все-таки депутат Государственной думы, мне кажется, мера его ответственности в данном случае гораздо выше, чем у кого бы то ни было.

Подключится к этому вопросу надо было бы исходя из того, чтобы найти решение по подбору земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Надо помощь оказывать, а не вставлять палки в колеса.

Существуют определенные экологические требования. Нужно обязательно сделать геологические изыскания, нужно убедиться в том, что при размещении полигона или экотехнопарка они не будут загрязнять подземные источники. В том случае, если это будет соответствовать всем экологическим требованиям, нужно размещать объект, чтобы утилизировать отходы.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, можете ли ответственно сказать, что депутаты областного Собрания будут держать эту ситуацию на контроле, будут следить, чтобы все экологические нормы были соблюдены, все процедуры пройдены, и чтобы не получилось так, как у нас, к сожалению, в России бывает - когда обещаем красивую идею, а потом выясняется, что это не экотехнопарк, а обычная свалка, да еще и в неположенном месте.

Александр Котов: Мы же самим себе не враги. И депутаты областного Собрания проживают на территории Псковской области. Губернатор сам себе не враг, он же не будет делать таким образом, чтобы принятыми решениями уничтожить экологическую безопасность нашего региона и той отдельно взятой территории, на которой планируется разместить экотехнопарк.

Безусловно, мы будем все контролировать от начала до конца, чтобы выполнялись все экологические требования, чтобы были проведены геологические изыскания на этом земельном участке, чтобы соблюдались необходимые расстояния до населенных пунктов. Надеюсь, увидим этот проект, тщательным образом его изучим и, соответственно, будем контролировать, чтобы реализация этого проекта осуществлялась в соответствии с требованиями экологии.

Депутатский контроль, безусловно, будет.