ЖКХ

Псковичам рассказали, как избавиться от холодных подвалов в многоэтажках

Глава города Елена Полонская совместно с представителем МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Николем Винничком разъяснила собственникам коммерческих помещений, что делать, если на цокольном этаже жилого дома отсутствует отопление. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В частности, если в многоквартирном доме не предусмотрена подача отопления в подвальные помещения, необходимо:

В случае аренды помещения получить согласие собственника жилья или наймодателя, всех членов семьи нанимателя на перепланировку помещения.

Разработать проектную документацию на перепланировку помещения.

Направить в управляющую компанию заявление о перепланировке по форме, утвержденной правительством РФ, предоставить правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение, проектную документацию, технический паспорт помещения, согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры, если такое помещение или дом, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Взять в управляющей компании расписку в получении документов с указанием перечня и даты их получения.

Получить решение о согласовании перепланировки от главы администрации города Пскова.

Произвести перепланировку помещения.

Получить акт приемочной комиссии о завершении перепланировки помещения.

Отметим, работы по перепланировке помещений, а также оформление сопутствующих документов выполняются за счет заявителя. Вышеуказанные требования необходимы для того, чтобы обезопасить собственников квартир дома от приостановки системы отопления. Лицо, самовольно перепланировавшее помещение, несет ответственность, предусмотренную законодательством.

В современных домах отопление цокольных этажей предусмотрено в проектной документации, в таком случае для его подключения собственникам помещений необходимо направить проектную нагрузку в ПТС или управляющую компанию для дальнейшего заключения договора.