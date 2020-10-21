Псковичам рассказали, как избавиться от холодных подвалов в многоэтажках

Глава города Елена Полонская совместно с представителем МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Николем Винничком разъяснила собственникам коммерческих помещений, что делать, если на цокольном этаже жилого дома отсутствует отопление. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.
В частности, если в многоквартирном доме не предусмотрена подача отопления в подвальные помещения, необходимо:
Отметим, работы по перепланировке помещений, а также оформление сопутствующих документов выполняются за счет заявителя. Вышеуказанные требования необходимы для того, чтобы обезопасить собственников квартир дома от приостановки системы отопления. Лицо, самовольно перепланировавшее помещение, несет ответственность, предусмотренную законодательством.
В современных домах отопление цокольных этажей предусмотрено в проектной документации, в таком случае для его подключения собственникам помещений необходимо направить проектную нагрузку в ПТС или управляющую компанию для дальнейшего заключения договора.