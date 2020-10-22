ЖКХ

Корректировка графика вывоза ТКО возможна в Пскове 23-26 октября

С 23 по 26 октября в графике вывоза твердых коммунальных отходов на территории Пскова возможны корректировки в связи с проведением в городе дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Изменения могут коснуться центрального района и Завеличья. «ООО "Мехуборка Псков" приложит все возможные усилия во избежание срывов графика», - говорится в сообщении.

Напомним, с 10.00 23 октября до 6.00 26 октября временно закрыты для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской. Также с 11.00 23 октября до 6.00 26 октября перекрыты мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников.