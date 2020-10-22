ЖКХ

Игорь Максимов обсудил с сотрудниками ПТС работу в условиях пандемии

Сегодня, 23 октября, директор МП города Пскова «ПТС» Игорь Максимов встретился с сотрудниками сетевого участка №8. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Встречу Игорь Максимов начал с заострения внимания сотрудников на организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Он напомнил всем сотрудникам участка о простых, но очень важных правилах:

1. Сохраняется масочный режим. Все сотрудники предприятия должны использовать маски и иные средства индивидуальной защиты.

2. Необходимо регулярно измерять температуру.

3. Использовать санитайзеры для дезинфекции рук.

4. Использовать преимущественно дистанционное взаимодействие, а именно телефонную связь и видеоконференцсвязи для передачи информации.

5. Запрещаются любые массовые мероприятия на предприятии, запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

Встреча получилось плодотворной. Игорь Максимов подробно ответил на все вопросы сотрудников и отчетливо дал понять, что нацелен на конструктивный диалог и на полную открытость в работе предприятия.

Еще одним из важных поводов для посещения участка №8 было и то, что начальник этого участка, Виталий Зиновьев празднует сегодня свой день рождения.

«Виталий Зиновьев – это высококлассный специалист и просто хороший человек, всегда готовый прийти на помощь. Коллектив предприятия от всей души поздравляет его с этим праздником. Желаем Виталию Валерьевичу успехов в его нелегком труде и крепкого здоровья. Мы гордимся тем, что у нас на предприятии есть такие кадры», - отметили в пресс-службе предприятия.