ЖКХ

Дом на улице Ставского в Великих Луках отремонтирован с опережением срока

Дом на улице Ставского, 6 в Великих Луках отремонтирован с опережением срока. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области, были отремонтированы крыша, фасад и система электроснабжения.

В рамках проведения ремонта крыши строители разобрали старое покрытие кровли, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, выполнили работы по огнебиозащите деревянных конструкций крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных труб, устройству зонтов, слуховых окон, водосточной системы. Установили ограждающие конструкции со снегозадержанием.

Капитально отремонтирован фасад здания. Строители произвели штукатурку стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраски стен; выполнили устройство новой отмостки дома; установили новые пластиковые окна в подъездах, установили новые двери в подъезд, отремонтировали цоколь, произвели установку подъездного козырька.

Завершен ремонт системы электроснабжения. Выполнен капитальный ремонт разводки и установлен общедомовой щит учета электроэнергии, вводно-распределительного устройства, заменены светильники в подъездах и над входами в подъезды, а также установлены новые щиты на лестничных площадках.

Все работы выполнены качественно, в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре.

Отметим, в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Великим Лукам в 2020 году по состоянию на сегодняшний день капитально отремонтирован 21 элемент в 19 многоквартирных домах. До конца года планируется провести капремонт 72 элементов в 47 домах.